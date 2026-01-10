Nigerija u polufinalu Kupa afričkih nacija

Strelci za Nigeriju bili su Viktor Osimen u 47. i Akor Adams u 57. minutu.
Fudbaleri Nigerije plasirali su se večeras u polufinale Kupa afričkih nacija, pošto su u Marakešu pobedili Alžir 2:0.
Strelci za Nigeriju bili su Viktor Osimen u 47. i Akor Adams u 57. minutu.
Nigerija će u polufinalu, u sredu 14. januara, igrati protiv domaćina Maroka.
