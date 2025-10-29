Nik Kalates novi košarkaš Partizana

Dosadašnji košarkaš Monaka Nik Kalates novi je igrač Partizana, saopštio je danas beogradski klub.

U objavi na društvenim mrežama Partizan nije saopštio nikakve detalje ugovora, a brojni mediji preneli su da će 36-godišnji plejmejker igrati za crno-bele do kraja sezone.

On je raskinuo ugovor sa Monakom, za koji ove sezone nije nastupio u Evroligi.

Partizan je angažovao bivšeg košarkaša Panatinaikosa i Fenerbahčea kao zamenu za Karlika Džonsa, koji se povredio i neće igrati najmanje do početka sledeće godine.

(Beta)

