Nika Prevc po treći put osvojila Novogodišnju turneju Dve noći

Slovenačka takmičarka u ski skokovima Nika Prevc pobednica je Novogodišnje turneje Dve noći, pošto je večeras u nemačkom Oberstdorfu zauzela četvrto mesto.

Nika Prevc je u prvoj seriji u Oberstdorfu usled problema sa vetrom skočila samo 105 metara, što je bilo dovoljno za 17. mesto. U drugoj seriji je ostvarila napredak skokom od 128,5 metara i ukupno osvojila 256,6 poena.

Prvu pobedu u karijeri u Oberstdorfu zabeležila je Kanađanka Ebigejl Strejt skokovima od 136 i 116 metara (268,2 poena), drugo mesto je pripalo takmičarki iz Kine Ping Dženg (257,7 poena), a treće mesto je zauzela domaća predstavnica Selina Frajtag sa 257,3 poena.

Ovo je bilo treće izdanje takmičenja Dve noći i ujedno treće slavlje za 20-godišnju Niku Prevc, rođenu sestru Domena Prevc, koji je slavio na prva dva ovosezonska takmičenja na Novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice.

Nika Prevc je u ukupnom plasmanu turneje slavila sa 527,7 poena, drugo mesto je zauzela Frajtag sa 505,3 poena, a treća pozicija je pripala japanskoj takmičarki Nozomi Marujami sa 496,9 poena.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Marujama vodi sa 35 bodova prednosti u odnosu na Niku Prevc.

Od sledeće sezone takmičarke u ženskim ski skokovima nastupaće kao i muškarci na turneji Četiri skakaonice.

(Beta)

