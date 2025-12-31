Nika Prevc pobedila na skakaonici u Garmiš-Partenkirhenu u okviru Turneje Dve noći

Slovenačka ski skakačica Nika Prevc pobedila je danas na skakonici u nemačkom Garmiš-Partenkirhenu, u takmičenju održanom u okviru Novogodišnje turneje „Dve noći“.

Prevc, koja brani titulu na Novogodišnjoj turneji, pobedila je sa ukupno 271,1 poenom, do kojih je došla skokovima od 136,5 i 134,5 metara.

Drugo mesto zauzela je Nemica Selina Frajtag sa 248 poena, dok je treća bila Japanka Nozomi Marujama sa 244,1 poenom.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa, prva je i dalje Marujama sa 870 bodova, 54 više od drugoplasirane Prevc.

Poslednje, drugo takmičenje u okviru Novogodišnje turneje za ski skakačice biće održano u četvrtak u Oberstdorfu.

(Beta)

