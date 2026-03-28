Nika Prevc pobednica prvog ženskog takmičenja u ski letovima u istoriji Planice

Slovenačka ski skakačica Nika Prevc pobedila je danas u ski letovima na domaćoj Planici, u prvom ženskom takmičenju održanom u istoriji te letaonice.

Prevc je do svog 40. trijumfa u Svetskom kupu došla sa ukupno 405,3 boda, do kojih je stigla skokovima od 228,5 metara u prvoj i 221 metara u drugoj seriji.

Drugo mesto sa 388,1 bodom zauzela je Norvežanka Ejrin Marija Kvandal, koja je danas osvojila Mali kristalni globus u ski letovima, dok je treća bila Japanka Nozomi Marujama sa 361,7 bodova.

Prevc je ove sezone već osvojila Veliki kristalni globus, namenjen pobednici Svetskog kupa.

(Beta)

