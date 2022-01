Nikad viđeno – šta će se desiti ako Novaka izbace

Novak Đoković bio je deo žreba Australijan opena, ali je i dalje moguće da on bude udaljen iz Australije odlukom imigracionog ministra Aleksa Hoka. Ukoliko se to desi pre objavljivanja rasporeda mečeva, prvi nosilac turnira postaće trenutno peti igrač planete, Rus Andrej Rubljov, a ukoliko se desi posle, situacija će biti još „luđa“.

Koliku pometnju je ministar Hok uneo u Australijan open govori i to što žreb na kratko odložen zbog potencijalne odluke da pokuša ili ne pokuša da ponovo deportuje Novaka Đokovića.

Dok se odluka čeka, žreb je obavljen, a srpski teniser je kao prvi nosilac saznao ime protivnika na putu do odbrane titule.

Ipak, šansa postoji da najbolji igrač planete ne nastupi na Australijan openu, iako taj turnir počinje za samo četiri dana, a ako se to desi doći će do haosa u žrebu.

Naime, desiće se nešto što praktično nikada nije viđeno, pa će prema Grend slem pravilima umesto Novaka prvi nosilac postati trenutno peti nosilac – Rubljov.

To će se desiti samo ukoliko Novak i zvanično bude izbačen iz Australije pre objave rasporeda prvog kola Ozi opena, koja se očekuje u narednim danima. Vredi istaći i da bi Andrej u ovoj situaciji izbegao drugog nosioca Danila Medvedeva u četvrtfinalu.

Sa druge strane, ako Novak bude diskvalifikovan nakon objave rasporeda, onda će ga zameniti neki od „srećnih gubitnika“ i on će imati najveću priliku u karijeri, pošto će preuzeti Novakov žreb i glumiti prvog nosioca na turniru.

Što se ostatka žreba tiče, ukoliko Rubljov postane prvi nosilac, na njegovo, peto mesto će doći 17. nosilac Gael Monfis, a na njegovoj poziciji naći će se prvi igrač na listi koji nije nosilac, najverovatnije Aleksandar Bublik.

U međuvremenu, Novak naporno i svakodnevno trenira na „Rod Lejver areni“ u Melburnu.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.