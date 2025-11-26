Nikola Jakšić počeo da trenira posle pauze zbog povrede

Vaterpolista Radničkog iz Kragujevca i kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić vratio se treninzima nakon višemesečne pauze zbog povrede ramena, saopštio je danas taj klub.

Jakšić će biti u konkurenciji za tim na finalnom turniru Kupa Srbije, koji se u petak i subotu održava u Futogu, dodaje se u saopštenju.

„Nikola je u ponedeljak uveče ponovo počeo da trenira i to je sjajna vest za sve nas. Jasno je da neće biti na 100 odsto svojih mogućnosti u ovim važnim utakmicama koje nas očekuju u završnici polusezone, ali igrač njegovog kalibra znači i kada nije potpuno spreman“, rekao je direktor Radničkog Jugoslav Vasović.

„Najbitnije je da se vratio u bazen i da će biti na raspolaganju i Srbiji za Evropsko prvenstvo“, dodao je on.

Jakšić je poslednji meč odigrao krajem jula na Svetskom prvenstvu u Singapuru, nakon čega je zbog povrede bio van bazena puna četiri meseca.

(Beta)

