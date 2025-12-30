Nikola Jokić se povredio na utakmici protiv Majamija

Srpski košarkaš i igrač Denver Nagetsa Nikola Jokić povredio se prošle noći na utakmici NBA lige protiv Majamija.

Jokić se povredio u samom finišu prvog poluvremena kada mu je saigrač Spenser Džons slučajno zgazio na levu nogu. Odmah se srušio na parket i uhvatio za koleno, nakon čega je šepajući napustio parket.

Nije bio na terenu u drugom poluvremenu, a rezultati magnetne rezonance će pokazati o kakvoj je tačno povredi reč.

„Odmah je znao da nešto nije u redu. Hej, ovo je deo NBA lige. Svako ko se povredi je bolno, posebno neko tako poseban kao što je on. Saznaćemo više u utorak“, rekao je trener Denvera Dejvid Adelman posle poraza Denvera od Majamija sa 147:123.

Do povrede, Jokić je igrao još jednu sjajnu utakmicu pošto je u prvom poluvremenu upisao 21 poen, osam asistencija i pet skokova.

Ako Jokić propusti bilo koji začajan broj utakmica, to bi bio ogroman udarac za Denver, a u nekim aspektima i celu NBA ligu. Čak i jednomesečno odsustvo bi značilo oko 16 utakmica, što bi moglo imati ozbiljan udarac za Denver.

„Večeras će mi misli lutati. I lutaće ka tome šta moramo da radimo u budućnosti ako bude van terena duže vreme“, rekao je Adelman.

Trostruki MVP NBA lige je u utakmicu protiv Majamija ušao sa prosekom od 29,9 poena, 12,4 skoka i 11,1 asistenciju.

Jokić je u pet poslednjih sezona propustio 36 utakmica i Nagetsi su za vreme tog odsustva imali skor 13/33. Ove sezone je odigrao sve utakmice.

„Nadam se najboljem“, rekao je Adelman.

(Beta)

