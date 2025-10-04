Nikola Mirotić najkorisniji igrač drugog kola Evrolige

Košarkaš Monaka Nikola Mirotić proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) drugog kola Evrolige.

Mirotić je u utakmici protiv Dubaija, u kojoj je njegova ekipa pobedila 103:81, za nepunih 21 minut igre zabeležio 19 poena, sedam skokova, četiri asistencije, dve ukradene lopte, devet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 32, najveći od svih igrača čije su ekipe ostvarile pobedu u prethodnom kolu, piše na sajtu Evrolige.

Ovo je 11. put da je Mirotić osvojio nagradu za MVP-a kola Evrolige, čime se izjednačio na petom mestu večne liste tog međunarodnog klupskog takmičenja.

Veće indekse korisnosti od Mirotića su u drugom kolu imali samo krilni centar Panatinaikosa Huančo Ernangomes i bek Fenerbahčea Vejd Boldvin, ali zbog poraza svojih ekipa nisu mogli da osvoje priznanje za MVP-a kola.

Hernangomes je u porazu od Barselone zabeležio 27 poena, osam skokova, dve ukradene lopte, osam iznuđenih faulova i indeks korisnosti 39, dok je Boldvin u utakmici protiv Žalgirisa upisao 36 poena, četiri asistencije, dva skoka i indeks korisnosti 34.

Po indeks korisnosti 30 zabeležili su bek Bajern Minhena Andreas Obst i plejmejker Panatinaikosa Kostas Slukas.

Obst je u pobedi nad Crvenom zvezdom zabeležio 31 poen (9/16 šut za tri poena), tri skoka i jednu ukradenu loptu, dok je Slukas u porazu od Barselone upisao 18 poena, 11 asistencija, četiri skoka i tri ukradene lopte.

(Beta)

