Nikola Stojić nije više trener veslača Partizana

Glavni trener veslača Partizana Nikola Stojić saopštio je da se povukao sa te pozicije.

„Obaveštavam sportsku javnost da se, nakon 34 godine provedene u Veslačkom klubu Partizan, povlačim sa pozicije glavnog trenera. Nastaviću da radim sa najboljim veslačima naše zemlje, vicešampionima sveta, na putu do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine“, naveo je Stojić u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Stojić je na poziciju glavnog trenera kluba postavljen u decembru 2020. godine i od tad su crno-beli, između ostalog, osvojili i pet uzastopnih titula prvaka Srbije, zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2024. godine, zlato na Svetskom kupu ove i 2021. godine, i srebro na Svetskom prvenstvu ove godine.

„Nadam se da će najviše sportske institucije – Ministarstvo sporta, Olimpijski komitet Srbije i Veslački savez Srbije, nastaviti da daju podršku našim najboljim i najuspešnijim veslačima koje treniram, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Zahvaljujem se svima koji su bili uz mene sve ove godine: sportistima, kolegama, saradnicima i prijateljima kluba. Bez njihove podrške, posvećenosti i vere u zajednički rad sigurno ne bih imao priliku da, kao sportista, a potom i kao trener, ostvarim velike rezultate“, naveo je Stojić.

„Veslačkom klubu Partizan želim sve najbolje i da nastavi kontinuitet uspeha i rezultata u budućnosti“, dodao je Stojić.

Veslački klub Partizan, koji je istupio iz Jugoslovenskog sportskog društva Partizan (JSDP), naveo je i da su, pored Stojića, beogradski klub napustili i vicešampioni sveta Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji „nastavljaju saradnju sa svojim dugogodišnjim trenerom“.

(Beta)

