Nikola Topić debitovao u NBA ligi i upisao prve poene

Srpski košarkaš Nikola Topić debitovao je prošle noći i postigao prve poene u NBA ligi u porazu svoje Oklahome na domaćem terenu od Milvokija sa 110:93.

Topić se nedavno vratio na teren prvi put otkako mu je dijagnostifikovan rak testisa, igrao je u razvojnoj NBA ligi za Oklahoma Siti Blu, a sada je upisao i prve minute u NBA ligi.

On je ušao u igru krajem prve četvrtine uz glasne ovacije gledalaca. Svoj prvi koš u NBA ligi postigao je početkom druge deonice, a utakmicu je završio sa dva poena, jednim skokom i jednom asistencijom za 12 minuta na parketu.

Topić je malo igrao košarku otkako ga je Oklahoma izabrala kao 12. pika na draftu 2024. godine. Oklahoma je izabrala srpskog košarkaša iako je dva meseca ranije pokidao ligament kolena, a povreda ga je odvojila od terena tokom cele njegove prve sezone u SAD.

On je igrao predsezonske utakmice za Oklahomu, ali mu je potom dijagnostifikovan rak testisa. Nakon toga je prošao kroz hemiterapiju pre nego što se sada vratio na teren.

Kada je reč o samo utakmici, Milvoki je upisao petu pobedu u poslednjih šest mečeva, a najzaslužniji za to bili su Usman Dijeng sa 19 poena i 11 skokova i Ej Džej Grin sa 17 poena.

U timu Oklahome najefikasniji je bio Ajzea Džo sa 17 poena, dok je Čet Holmgren upisao 16 poena i 13 skokova.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na svom terenu savladali Dalas sa 124:104.

Lejkerse je do pobede vodio Lebron Džejms sa 28 poena, deset skokova i 12 asistencija, koji je tako postao najstariji igrač u istoriji NBA lige sa tripl-dablom. Sa 41 godinom i 44 dana, Džejms je oborio record koji je držao Karl Meloun kada je upisao tripl-dabl za Lejkerse kada je imao 40 godina i 127 dana.

U timu Dalasa, koji je izgubio i deveti uzastopni meč, najbolji na ovoj utakmici bili su Maks Kristi i Nadži Maršal sa po 19 ubačenih poena.

Košarkaši Portlanda su kao gosti bili bolji od Jute sa 135:119. Portland je predvodio Džru Holidej sa 31 poenom, dok je Donovan Kaligan dodao 23 poena uz 18 skokova. U timu Jute najbolji je bio Brajs Sensebo sa 28 poena.

(Beta)

