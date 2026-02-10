Nikola Topić odigrao prvu utakmicu posle lečenja od raka

Srpski košarkaš Nikola Topić zaigrao je prošle noći utakmicu u razvojnoj "Dži" ligi NBA, za ekipu Oklahoma Siti Blu, prvi put otkako mu je dijagnostifikovan rak testisa.

Topić je postigao sedam poena i imao je sadam asistencija za 16 minuta za Oklahoma Siti Blu u njihovoj pobedi posle produžetka protiv Su Fols Skajforsa sa 137:135.

Trener Oklahoma Sitija Mark Dejno pohvalio je Topića pre nego što se branilac titule u NBA ligi sastao sa Los Anđeles Lejkersima.

„Svi smo kolektivno oduševljeni što se vratio košarci. Znam da mu je mnogo nedostajala. Ovo je tako dobro za njega psihički da se vrati u formu“, rekao je Dejno.

Utakmica u „Dži“ ligi bila je još jedan veliki korak napred za Topića koji jedva da je igrao košarku otkako ga je Oklahoma izabrala kao 12. pika na draftu 2024. godine.

Oklahoma je izabrala srpskog košarkaša iako je dva meseca ranije pokidao ligament kolena, a povreda ga je odvojila od terena tokom cele njegove prve sezone u SAD.

On je igrao predsezonske utakmice za Oklahomu, ali mu je potom dijagnostifikovan rak testisa. Nakon toga je prošao kroz hemiterapiju pre nego što se sada vratio na teren.

„Veliko dostignuće. Jednostavno ne mogu dovoljno da ga pohvalim, njegovu mentalnu čvrstinu, zrelost, istrajnost… Nije mnogo igrao košarku poslednje dve godine, a nakon jednogodišnje rehabilitacije odmah dobija iznenađujuću dijagnozu i prolazi kroz tri runde hemoterapije… Dakle, to što se vratio na teren je jednostvno neverovatno dostignuće i mi smo srećni zbog njega“, rekao je Dejno.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com