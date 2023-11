Nikolića raduje timski duh u ekipi Partizana

Fudbaler Partizana Nemanja Nikolić rekao je da je najvažnije to što se ekipa plasirala u osminu finala Kupa Srbije i da ga raduje timski duh u ekipi.

Crno-beli su u sredu na Ubu pobedili Jedinstvo sa 1:0 i plasirali se u osminu finala Kupa. Jedini gol postigao je Nikolić u 54. minutu.

„Nije bilo lako u prvom poluvremenu. Ovo su utakmice koje pozivaju na oprez, jer se igra na ispadanje. Najbitnije je da je obezbeđen prolaz u sledeću rundu takmičenja. Uvek postoji pritisak, jer je eliminacioni meč, posebno što se u prošlosti dešavalo da Partizan ne prođe dalje u utakmici u kojoj je izraziti favorit“, naveo je Nikolić, preneo je klupski sajt.

„Moram istaći da smo prvi put igrali u ovom sastavu, da su šansu dobili igrači sa manjom minutažom i svakome znači da uđe u ritam i dostigne željenu formu. Ono što me raduje je izraziti timski duh i što, bez obzira na to koliko ko igra, uvek je spreman da se podredi kolektivu i maksimalno obavi svoju ulogu kada je to potrebno“, dodao je on.

Upitan koji gol mu je do sada najdraži, Nikolić je rekao da su svi golovi lepi i važni, ali da mu je najdrži onaj protiv Crvene zvezde.

„Taj pogodak mi je najdraži i pamtiću ga dok sam živ, a da mi se slučajno ne desi da zaboravim, uramio sam taj dres i stoji u dnevnom boravku“, dodao je on.

Nikolić je rekao da ekipi mnogo znači podrška navijača.

„Puno nam je srce kada na gostovanjima vidimo toliki broj grobara i nema potrebe da objašnjavam koliko je lakše kada te nosi njihova pesma i neprekidna podrška. Voleo bih da tako bude i na JNA jer je sa njima pobeda uvek bliža“, naveo je.

Partizan je jedina neporažena ekipa u Super ligi i prvi je na tabeli sa šest bodova više od drugoplasirane Crvene zvezde.

U sledećem kolu Partizan ide u Novi Pazar, pa dočekuje Čukarički pre pauze zbog obaveza reprezentacija u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

„Želja za pobedom i maksimalna posvećenost ovih momaka se ne dovodi u pitanje, bez obzira ko je protivnik. Očekuju nas dva izuzetno teška meča, ali kao što i trener Duljaj uvek konstatuje – za nas je svaka sledeća utakmica novo finale i bez obzira na trenutni ritam i raspored, moramo ići preko maksimuma da ostvarimo ciljeve“, rekao je Nikolić.

(Beta)

