Niksi bolji od Toronta, pobede Oklahome i Lejkersa

Košarkaši Njujorka pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Toronta sa 116:94 i tako upisali četvrti uzastopni trijumf u NBA ligi.

Nikse su do pobede vodili Karl Entoni Tauns sa 22 poena i osam skokova i Džoš Hart sa 20 poena, 12 skokova i sedam asistencija. U poraženom timu najbolji su bili Imanuel Kvikli sa 19 i Skoti Barns sa 18 poena.

Ekipa Njujorka je posle ove pobede poboljšala svoj skor na 10/1 kod kuće i 13/6 ukupno, dok tim Darka Rajakovića sada ima 14 pobeda i sedam poraza.

Košarkaši Oklahome upisali su i 12. uzastopnu pobedu pošto su u gostima pobedili Portland sa 123:115. Najzaslužniji za trijumf Oklahome bio je Šej Gildžes Aleksander sa 26, dok je u timu Portlanda bolji od ostalih bio Deni Avdija sa 31 poenom, 19 skokova i deset asistencija.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na svom parketu pobedili Nju Orleans sa 133:121 i tako stigli do sedmog trijumfa u nizu.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Luka Dončić koji je postigao 20 od svoja 34 poena u prvoj četvrtini, a upisao je i 12 skokova i sedam asistencija. Ostin Rivs je ubacio poen manje, dok je Deandre Ejton utakmicu završio sa 22 poena i 12 skokova.

U timu Nju Orleansa, koji je poražen i 11. put u poslednjih 12 utakmica, najefikasniji je bio Brajs Mekgauns sa 23 poena.

Boston je kao gost bio bolji od Klivlenda sa 117:115, predvođen Pejtonom Pričardom koji je postigao 42 poena, Atlanta je posle dva produžetka pobedila Filadelfiju sa 142:134 uz 41 poena Džejlena Džonsona, dok je Minesota slavila protiv San Antonija sa 125:112.

U preostala dva meča odigrana prošle noći, Memfis je pobedio Sakramento sa 115:107, dok je Hjuston bio bolji od Jute sa 129:101.

(Beta)

