Niksi osvojili NBA kup, prvi trofej od 1973. godine

Košarkaši Njujorka osvojili su trofej u NBA kupu, pošto su prošle noći u finalu u Las Vegasu pobedili San Antonio sa 124:113.

Niksi su tako stigli do svog prvog trofeja još od 1973. godine kada su osvojili šampionski prsten u NBA ligi.

San Antonio je vodio u većem delu utakmice pre nego što su Niksi napravili seriju 13:1 koja je počela krajem treće četvrtine i poveli sa 100:95. Nakon toga, više nisu ispuštali prednost.

Najzaslužniji za pobedu Njujorka bili su O Dži Anunobi sa 28 i Džejlen Branson sa 25 poena, dok je Karl Entoni Tauns upisao 16 poena i 11 skokova uprkos borbi sa povredom.

Na drugoj strani, San Antonio je predvodio Dilan Harper koji je postigao 21 poen, Viktor Vembanjama je dodao 18, a Dearon Foks 16 poena.

Pored trofeja, svaki igrač Niksa sa standardnim ugovorom je posle ove pobede zaradio ukupno 530.933 dolara.

Ova utakmica se ne računa u NBA poredak, tako da oba tima ostaju sa skorom od 18 pobeda i sedam poraza.

Bilo je ovo treće izdanje NBA kupa – u premijernom izdanju takmičenja slavili su Los Anđeles Lejkersi, dok je prošle godine najbolji bio Milvoki.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com