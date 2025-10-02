Niksi pobedili Filadelfiju na startu NBA predsezone

Košarkaši Njujork Niksa pobedili su večeras u Abu Dabiju ekipu Filadelfije sa 99:84 (25:25, 28:18, 28:14, 18:27), u okviru priprema pred početak nove sezone NBA lige.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Majls Mekbrajd sa 12 poena, uz pet skokova, Karl-Entoni Tauns je postigao poen manje, uz pet uhvaćenih lopti, dok je 10 poena upisao Mikal Bridžis.

U ekipi Filadelfije po 14 poena su postigli Vi Džej Edžkomb (šest skokova) i Tajriz Maksi (po četiri skoka i asistencije).

Dva tima će novi pripremni meč u Abu Dabiju odigrati u subotu od 17.00.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com