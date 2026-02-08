Niksi ubedljivi na gostovanju protiv Bostona u NBA ligi

Košarkaši Njujork Niksa pobedili su večeras na gostovanju Boston Seltikse sa 111:89 (35:24, 25:29, 25:15, 26:21), čime su prekinuli niz domaćeg tima od pet uzastopnih trijumfa u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Džejlen Branson sa 31 poenom, uz osam asistencija, Džoš Hart je postigao 19 poena, uz šest skokova, a Mikal Bridžes je dodao 14 poena, uz četiri uhvaćene lopte.

U ekipi Bostona bolji od ostalih je bio Džejlen Braun 26 poena i četiri asistencije, Derik Vajt je upisao 19 poena i četiri dodavanja, dok je crnogorski centar Nikola Vučević postigao 11 poena, uz šest skokova.

Boston se nalazi na drugom mestu Istočne konferencije sa 34 pobeda i 19 poraza, a isti skor imaju i Niksi na trećem mestu.

Sledeći meč Boston igra na svom terenu protiv Čikaga, dok Niksi dočekuju Indijanu.

(Beta)

