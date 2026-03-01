Niksi ubedljivi protiv San Antonija za prekid serije teksaškog tima od 11 vezanih pobeda u NBA

Košarkaši Njujork Niksa pobedili su večeras na svom terenu San Antonio sa 114:89 (22:21, 29:20, 29:28, 34:20), čime su prekinuli niz gostiju od 11 uzastopnih trijumfa u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Mikal Bridžis sa 25 poena, uz pet skokova, Džejlen Branson je dodao poen manje, uz sedam asistencija i četiri skoka, a Mohamed Dijavara je upisao 14 poena i četiri uhvaćene lopte.

Dabl-dabl učinak u poraženom timu ostvario je Viktor Vembanjama sa 25 poena i 13 skokova, Devin Vasel je postigao 18 poena, uz sedam uhvaćenih lopti, dok je Stefon Kasl zabeležio 13 poena i po četiri skoka i asistencije.

San Antonio zauzima drugo mesto na tabeli Zapadne konferencije sa 43 pobede i 17 poraza, a Niksi su treći na tabeli Istočne konferencije sa skorom 39/22.

U sledećem kolu San Antonio gostuje Filadelfiji, dok Niksi gostuju Torontu.

(Beta)

