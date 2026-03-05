Njui: Vibracije Hondinih motora mogu dovesti do oštećenja nerava kod vozača

Šef Aston Martina Edrijan Njui rekao je danas da je malo verovatno da će bolidi te ekipe moći da završe trku za Veliku nagradu Australije, kojom počinje nova sezona u Formuli 1, zbog zabrinutosti da bi vibracije motora mogle da izazovu oštećenja nerava njihovih vozača.

Tokom dva predsezonska testiranja u Bahreinu prošlog meseca postalo je jasno da tim ima velikih problema sa Hondinim motorom.

Obim tim problema otkrio je Njui na konferenciji za novinare u Melburnu zajedno sa rukovodiocem Honde Kodžijem Vatanabeom. Oni su otkrili da problem sa vibracijama motora ne utiče samo na funkcionalnost bolida, već i na bezbednost vozača Fernanda Alonsa i Lensa Strola, pred trku od 58 krugava.

„Te vibracije u šasiji izazivaju nekoliko problema sa pouzdanošću. Otpadaju retrovizori, otpadaju zadnja svetla – sve te stvari Kojima se moramo pozabaviti. Ali mnogo značajniji problem je što se vibracije na kraju prenose na prste vozača“, rekao je Njui.

„Fernando smatra da ne može da napravi više od 25 uzastopnih krugova pre nego što rizikuje trajno oštećenje nerava u rukama. Lens je mišljenja da ne može da napravi više od 15 krugova pre tog praga“, dodao je on.

Njui je istakao da će Aston Martin morati da bude veoma ograničen kada je broj krugova u trci u pitanju dok, kako je naveo, ne dođu do izvora vibracija i to poboljšaju.

Uz zabrinutos za vozače, Vatanabe je potvrdio da Honda takođe nije u mogućnosti da pokreće pogon punim kapacitetom zbog problema sa vibracijama.

„Tokom predsezonskih testiranja u Bahreinu, iskusili smo neočekivane vibracije koje su oštetile komponente pogonskog agregata povezane sa baterijom. Kao rezultat toga, Nismo mogli da pređemo kilometražu koju smo prvobitno ciljali“, rekao je Vatanabe.

On je istakao i da inžinjeri Honde i Aston Martina tesno sarađuju kako bi uveli potrebne mere. Vatanabe ipak nije mogao da kaže koliko će vremena biti potrebno Hondi da svoj pogonski agregat dovede do konkurentskog nivoa, jer je dao zabrinjavajuće priznanje da još nisu pronašli osnovni uzrok problema.

Uprkos teškoj situaciji za Aston Martin tokom Njuieve prve sezone na čelu tima, on je insistirao na tim ima poverenje u svog dobavljača motora.

„Da li verujem u naše partnere, u Hondinu sposobnost da poveća tu snagu i bude konkurentna? Apsolutno“, rekao je Njui.

