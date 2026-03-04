Njujork bolji od Toronta, pobede Majamija i Oklahome u NBA ligi

Košarkaši Njujorka pobedili su prošle noći u gostima ekipu Toronta sa 111:95 i tako upisali petu pobedu u poslednjih šest utakmica u NBA ligi.

Najzaslužniji za pobedu Niksa bili su Džejlen Branson sa 26 poena i deset asistencija i Karl Entoni Tauns koji je ubacio 21 poen uz 12 skokova. U timu Darka Rajakovića najefikasniji su bili Brendon Ingram sa 31 i Ar Džej Beret sa 20 postignutih poena.

Niksi su postali treći tim Istočne konferencije koji je dostigao 40 pobeda, pridruživši se Detroitu i Bostonu (40/22). Toronto je peti sa skorom 35/26.

Košarkaši Majamija su na svom terenu savladali Bruklin sa 124:98.

Majami su do pete pobede u poslednjih sedam mečeva vodili Bem Adebajo sa 23, Tajler Hiro sa 22 i Haime Hakez sa 20 poena. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao na ovoj utakmici.

U redovima Bruklina, koji je doživeo i deveti poraz u nizu, najbolji su bili Noa Klauni sa 17 i Zijaire Vilijams sa 16 poena.

Košarkaši Orlanda su na svom terenu pobedili Vašington sa 126:109.

Paolo Bankero je bio najbolji u pobedničkom timu sa 37 poena, čime je izjednačio svoj sezonski rekord, dok je Dezmond Bejn pobedi Orlanda doprineo sa 25 poena.

U poraženom sastavu najefikasniji su bili Vil Rajli sa 19 i Džejden Hardi sa 18 poena. Srpski košarkaš u redovima Vašingtona Tristan Vukčević nije igrao.

Oklahoma je u gostima pobedila Čikago sa 116:108.

Džered Mekejn je predvodio aktuelne šampione NBA lige sa 20 poena, a pratili su ga Isaija Džo sa 19, Aron Vigins sa 18 i Džejlin Vilijams sa 17 poena i 16 skokova. Na drugoj strani se istakao Kolin Sekston sa 20 poena.

Košarkaši Los Anđeles lejkersa su upisali treću uzastopnu pobedu pošto su na svom terenu slavili protiv Nju Orleans sa 110:101. Lejkerse su do trijumfa vodili Luka Dončić sa 27 i deset skokova i Lebron Džejms sa 21 poenom, dok je u poraženom timu najefikasniji bio Zajon Vilijamson sa 24 poena.

Košarkaši Minesote su na svom parketu bili bolji od Memfisa sa 117:110, predvođeni Entonijem Edvardsom koji je ubacio 41 poen, dok je San Antonio bio ubedljiv protiv Filadelfije u gostima sa 131:91.

Šarlot je upisao petu uzastopnu pobedu pošto je kao domaćin slavio protiv Dalasa sa 117:90, dok je Klivlend na svom terenu pobedio Detroit sa 113:109.

(Beta)

