Njujork protiv Orlanda u polufinalu NBA kupa

Košarkaši Njujorka plasirali su se u polufinale kupa Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), pošto su u noći između utorka i srede na gostujućem terenu pobedili Toronto 117:101.

Njujork je do pobede predvodio Džejlen Branson sa 35 poena, a pratili su ga Džoš Hart sa 21, Mikal Bridžis sa 15 i Karl Entoni Tauns sa 14 poena, uz 16 skokova.

Najbolji kod Toronta, koji sa kupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najbolji je bio Brendon Ingram sa 31 poenom, šest skokova i šest asistencija.

Njujork će u polufinalu, koje se igra u Las Vegasu igrati protiv Orlanda, koji je noćas na svom terenu pobedio Majami 117:108.

Igrač meča je bio košarkaš Orlanda Dezmond Bejn, koji je za 38 minuta zabeležio 37 poena, šest skokova i pet asistencija.

Najefikasniji kod Majamija bili su Norman Pauel sa 21, Tajler Hiro sa 20 i Endru Vigins i Bem Adebajo sa po 19 poena.

Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović nije nastupio na ovom meču.

U preostalim četvrtfinalnim mečevima sastaju se Oklahoma – Finiks i Los Anđeles Lejkers – San Antonio.

(Beta)

