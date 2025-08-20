Njukasl odgovorio Isaku: Niko nije obećao Aleksu da može da napusti klub ovog leta

Fudbalski klub Njukasl saopštio je noćas da je razočaran objavom njegovog igrača Aleksandera Isaka na društvenim mrežama, u kojoj je naveo da je klub prekršio obećanja koja mu je dao, i dodao da zvaničnici kluba nikad nisu rekli švedskom napadaču da će on biti prodat ovog leta.

„Razočarani smo što smo večeras obavešteni o objavi Aleksandera Isaka na društvenim mrežama. Jasno nam je da Aleks i dalje ima ugovor i da nijedan zvaničnik kluba nikada nije obećao Aleksu da može da napusti Njukasl ovog leta“, piše u saopštenju engleskog kluba.

Isak nije prisustvovao ceremoniji dodele individualnih nagrada Premijer lige za sezonu 2024/25, koja je bila održana u utorak, a kao razlog je naveo to da se „nije osećao dobro usled svega što se dešava“.

Britanski mediji su ranije preneli da Isak želi da pređe u Liverpul, čiju ponudu od 110 miliona funti je Njukasl već odbio, i da trenira odvojeno od ekipe.

Švedski napadač je u svojoj objavi naveo i da je Njukasl znao njegov stav već dugo vremena i da je prekršio obećanja koja mu je dao, kao i da njihov odnos samim tim ne može da se nastavi.

„Realnost je da su obećanja data i da klub već dugo zna moj stav. Sada se ponašati kao da se ova pitanja tek pojavljuju je obmanjujuće. Kada se obećanja prekrše i poverenje izgubi, odnos ne može da se nastavi. Tako stvari stoje za mene trenutno i zato je promena u najboljem interesu svih, ne samo mene“, piše u objavi Isaka na društvenoj mreži Instagram.

Njukasl je u svom saopštenju dodao da, uprkos željama Isaka, klub prevashodno mora da radi stvari koje su u njegovom najboljem interesu.

„Želimo da zadržimo naše najbolje igrače, ali takođe razumemo da igrači imaju svoje želje i slušamo njihova mišljenja. Kao što je objašnjeno Aleksu i njegovim predstavnicima, uvek moramo uzeti u obzir najbolje interese Njukasla, tima i naših navijača u svim odlukama i jasno smo stavili do znanja da uslovi za prodaju ovog leta nisu ispunjeni“, navodi se u saopštenju.

Engleski klub je naveo i da ne predviđa da će uslovi za prodaju Isaka biti ispunjeni i dodao da je švedski napadač dobro došao nazad kada bude bio spreman da se ponovo pridruži saigračima.

Isak (25) je prošle sezone bio drugi najbolji strelac Premijer lige sa 23 postignuta gola u 34 utakmice, a bio je izabran i u idealan tim engleskog prvenstva.

U Njukasl je došao u avgustu 2022. godine, i od tad je zabeležio ukupno 109 nastupa i 62 pogotka za engleski klub.

(Beta)

