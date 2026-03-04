Njukasl pobedio Mančester junajted u Premijer ligi

Fudbaleri Njukasla pobedili su večeras na svom terenu Mančester junajted 2:1, u utakmici 29. kola Premijer lige, i prekinuli njegov niz od 11 utakmica bez poraza u engleskom prvenstvu.

Prednost Njukaslu doneo je Entoni Gordon golom iz penala u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Mančester junajtedu Kazemiro pogotkom u devetom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Pobedonosan gol za Njukasl postigao je Vilijam Osula u 90. minutu.

Njukasl je od prvog minuta nadoknade prvog poluvremena igrao sa igračem manje, pošto je tad svoj drugi žuti karton dobio Džejkob Remzi.

Njukasl zauzima 12. mesto na tabeli sa 39 bodova, dok je Mančester junajted treći sa 51 bodom.

Njukasl će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Čelsija, dok će Mančester junajted dočekati Aston Vilu.

(Beta)

