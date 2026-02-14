Njukasl posle preokreta pobedio Aston Vilu i plasirao se u osminu finala FA kupa

Fudbaleri Njukasla plasirali su se u osminu finala engleskog FA kupa, pošto su večeras u šesnaestini finala, na gostujućem terenu u Birmingemu, pobedili Aston Vilu 3:1.

Prednost Aston Vili doneo je Tami Abraham golom u 14. minutu, a izjednačenje Njukaslu Sandro Tonali pogotkom u 63. minutu.

Vođstvo Njukaslu je u 76. minutu doneo Tonali, svojim drugim pogotkom na utakmici, a konačan rezultat je postavio Nik Voltemade golom u 88. minutu.

Aston Vila je celo drugo poluvreme igrala sa igračem manje, pošto je u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena golman domaćeg tima Marko Bizot dobio direktan crveni karton zbog rušenja Džejkoba Marfija blizu polovine terena kako bi sprečio kontranapad Njukasla.

Bizota je na poziciji golmana Aston Vile u nastavku meča zamenio Emilijano Martines, koji je u igru ušao umesto Leona Bejlija.

Uz Njukasl, plasman u osminu finala FA kupa su danas već ostvarili i Mančester siti, Vest Hem, Sautempton, Norič i Mensfild.

(Beta)

