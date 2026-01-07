Njukasl u nadoknadi do preokreta i pobede nad Lidsom, remi Barnlija i Junajteda u PL

Fudbaleri Njukasla pobedili su večeras na svom terenu Lids sa 4:3, u utakmici 21. kola Premijer lige.

Gosti su poveli u 32. minutu preko Brendena Aronsona, da bi četiri minuta kasnije izjednačenje Njukaslu doneo Harvi Barns.

Lids je do nove prednosti stigao u petom minutu nadoknade prvog poluvremena, kada je gol sa penala postigao Dominik Kalvert-Levin.

Njukasl je drugi put izjednačio u 54. minutu preko Žoelintona, dok je Lids ponovo poveo u 79. minutu drugim golom Aronsona.

Zbog igranja rukom Aronsona u 89. minutu dosuđen je penal za Njukasl, a dva minuta kasnije precizan je sa „bele tačke“ bio Bruno Gimaraeš.

Njukasl je do prvog vođstva, a ujedno i do pobede došao u 12. minutu nadoknade, kada je svoj drugi gol postigao Barns.

Na tabeli Premijer lige Njukasl zauzima šesto mesto sa 32 boda, a Lids je 16. sa 22 boda.

Sledeći meč Njukasl igra na gostovanju protiv Vulverhemptona, dok Lids dočekuje Fulam.

Barnli i Mančester junajted odigrali su nerešeno 2:2.

Barnli je do prednosti došao autogolom Ejdena Hevena u 13. minutu.

Preokret gostima iz Mančestera doneo je slovenački fudbaler Benjamin Šeško golovima u 50. i 60. minutu.

Domaći tim je do boda stigao u 66. minutu, kada se u strelce upisao Džejdon Entoni.

Junajted posle trećeg uzastopnog remija u Premijer ligi zauzima sedmo mesto sa 32 boda, dok je Barnli na pretposlednjem, 19. mestu, sa 13 bodova.

Naredni meč u Premijer ligi Junajted igra kao domaćin protiv Mančester sitija, a Barnli gostuje Liverpulu.

(Beta)

