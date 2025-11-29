Njukasl ubedljivo pobedio Everton u Premijer ligi

Fudbaleri Njukasla pobedili su večeras na gostujućem terenu u Liverpulu Everton 4:1, u utakmici 13. kola Premijer lige.

Prednost Njukaslu doneo je Malik Tijao golom u prvom minutu, a vođstvo je uvećao Luis Majli pogotkom u 25. minutu.

Treći gol za Njukasl postigao je Nik Voltemade u 45. minutu, a četvrti Tijao u 58. minutu.

Konačan rezultat postavio je vezista Evertona Kirnan Duzburi-Hol pogotkom u 69. minutu.

Gol koji je postigao napadač Evertona Tjerno Bari u 64. minutu poništen je zbog igranja rukom nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Oba kluba imaju po 18 bodova, Njukasl zauzima 11. mesto na tabeli, dok se Everton nalazi na 14. poziciji.

Njukasl će u narednom kolu dočekati Totenhem, dok će Everton igrati na gostujućem terenu protiv Bornmuta.

(Beta)

