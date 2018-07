Noletova odluka razbesneće Srbiju: Ponovo trenira kod Pepea Imaza? (foto)

Novak Đoković svratio je i u Marbelju pre turneje na Mastersima u Torontu i Sinsinatiju.

Nakon što je pobedio na Vimbldonu, on se vraća igranju u Kanadi, potvrđeno je na njegovom zvaničnom sajtu.

Đoković je trenutno deseti na ATP listi.

Žreb za ‘Rodžers kup’ na programu je u petak, a igra se od 6. do 12. avgusta.

Svratio je i do brata Marka u Španiju. Odradio je trening u Marbelji i navijači su se zapitali da li opet ne trenira kod Pepea Imaza.

.@DjokerNole decided to practice in Marbella before his tour in North America

photos: Jose Hernandez pic.twitter.com/P9QiPOA59h

— Basia (@BasiaID) July 30, 2018