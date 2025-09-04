Noris: Braun i Stela su mi se izvinili zbog kvara na Meklarenovom bolidu

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je danas da su mu se čelnici ekipe Zek Braun i Andrea Stela izvinili nakon što je na njegovom bolidu procurelo ulje zbog čega nije završio prethodnu trku Formule 1 za Veliku nagradu Holandije.

Noris je prošle nedelje u Zandvortu ima problema sa bolidom i u vreme dok je bio drugi iza timskog kolege Oskara Pjastrija morao je da završi trku. Britanski vozač je drugi u generalnom plasmanu sa 34 boda zaostatka za Pjastrijem, koji je pobedio na Zandvortu.

Noris je rekao da je iznenađujuće lako prešao preko tog odustajanja iz trke.

„To nije Andreina krivica, to nije Zekova krivica. Mislim da sam imao 60 i nešto trka bez tehničkog kvara, bez ikakvih problema. Mislim da je to rekord, na to bi trebalo da budemo ponosni. To što se sada desilo, nismo imali sreće. Niko nije loše radio. Samo su se razne stvari spojile i to je bio peh“, rekao je Noris novinarima u Monci, uoči trke za Veliku nagradu Italije, preneo je Skaj.

„Andrea i Zek su se izvinili pošto su smatrali da je njihova dužnost da se izvine, ali nije njihova krivica. Izvinili su se pošto misle da su me izneverili, isto kao što se ja izvinjavam kada pomislim da sam ih izneverio. To je život. Ne možete da uradite ništa povodom toga. Mogu da gledam unapred u narednih nekoliko trka i da pokušam da uradim više nego ikada što sam uradio“, dodao je britanski vozač.

Do kraja šampionata ostalo je devet trka.

„Ima mnogo trka u kojima mogu da pokušam da nadoknadim bodove koje sam izgubio prošlog vikenda. Moram to da gledam na taj način pre nego na neki drugi način i tako ću uraditi. Svakog vikenda pokušavam da pobedim, ne moram to da promenim. Ako bude situacija u kojima ćemo morati da se trkamo, naravno da jedan neće olakšati drugome, ni Oskar meni ni ja Oskaru“, rekao je Noris.

„On je moj timski kolega. I dalje se mnogo poštujemo, ali uvek se dobro trkamo jedan protiv drugog, na granici i tako ćemo nastaviti“, dodao je.

Noris je rekao da ne priželjkuje lošu sreću timskom kolegi.

„Zaista ne obraćam pažnju na sreću i sve te stvari, nema svrhe. Ne želim da trošim vreme nadajući se i moleći se za to. Ja nisam imao sreće prošlog vikenda i to je život, dešava se. Do kraja godine može da se ništa ne dogodi i ako izgubim titlu brojem bodova koje sam izgubio za vikend, to je onda teško, to je život, krenuću dalje i vratiću se sledeće godine i pokušati da budem bolji“, naveo je 25-godišnji vozač.

„Ne želim nikome lošu sreću, jednostavno sam imao peh tog vikenda, a ovog vikenda moram da se vratim i pokušam da budem bolji“, dodao je Noris.

Trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova u Monci.

(Beta)

