Noris će sledeće sezone voziti bolid sa brojem jedan

Novi svetski šampion Formule 1 Lando Noris rekao je danas da će naredne sezone voziti bolid Meklarena sa brojem jedan.

Samo aktuelni šampion ima pravo da koristi broj jedan na bolidu, a Noris je stekao pravo nakon što je u nedelju prvi put u karijeri osvojio titulu. On je zauzeo treće mesto u poslednjoj trci u sezoni u Abu Dabiju i postao je 11. britanski vozač šampion sveta.

Noris će broj jedan uzeti od Maksa Verstapena iz Red Bula, sa kojim se borio za titulu. Britanac je sezonu završio sa dva boda više i prekinuo je niz holandskog vozača od četiri titule.

Verstapen je od 2022. godine vozio bolid sa brojem jedan.

„To je tradicija. Postoji sa razlogom. To je tu, možete da izađete i da zgrabite i možete vredno da radite da to uzmete“, rekao je Noris za Skaj.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton svojevremeno nije imao broj jedan na svojim bolidima, već je zadržao svoj čuveni broj 44.

Noris je od dolaska u Formulu 1 2019. godine vozio bolid sa brojem četiri.

„Svi mi kao tim koji smo imali ulogu u Meklarenu ili na mom bolidu, nosićemo to sa ponosom. To su svi moji mehaničari, moji inženjeri, svi koji su deo Meklarena takođe dobijaju to priznanje“, rekao je on.

„Dakle, to nije za mene, to je za njih. To je njihov ponos, znajući da su uložili mnogo rada i truda u sve, mogu da kažu: ‘Mi smo broj jedan’. Nije tako kul kada kažeš: ‘Mi smo broj četiri’, pa će biti još srećniji nego ja“, dodao je 26-godišnji vozač.

Od 2026. vozačima će biti dozvoljeno da menjaju brojeve iz godine u godinu, a Verstapen će morati da pronađe novi broj nakon što je izgubio broj jedan od Norisa.

Pre nego što je postao svetski šampion Verstapen je vozio bolid broj 33, ali je rekao da mu je omiljeni broj tri, koji je prethodno koristio Danijel Rikardo.

(Beta)

