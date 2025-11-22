Noris: Došao sam u Las Vegas da pobedim

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je danas da je u Las Vegas došao da rizikuje i pobedi, ali da očekuje veliku borbu u predstojećoj trci Formule 1.

„Došao sam da pobedim. Nisam došao ovde da ne rizikujem. I dalje želim da izađem i da pobedim i potrudiću se da uradim sve što mogu“, rekao je Noris posle kvalifikacija, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Noris će u trci u Las Vegasu, koja se vozi u nedelju od 5 časova po srednjoevropskom vremenu, startovati sa pol pozicije, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Po klizavoj stazi zbog kiše, ostvario je rezultat od 1:47,934 minuta i treću trku uzastopno startovaće sa pol pozicije.

„Idem korak po korak, prvo dobro da startujem, da imam dobar prvi krug, takve stvari, pa ćemo da vidimo“, naveo je britanski vozač.

Sa druge pozicije startovaće aktuelni šampion vozač Red Bula Maks Verstapen, koji je imao 0,323 sekunde zaostatka, a sa treće Karlos Sainc iz Vilijamsa koji je imao 0,369 sekundi zaostatka.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je četvrti sa 0,869 sekundi zaostatka, a peti je bio Oskar Pjastri iz Meklarena sa 1,027 sekundi zaostatka.

Sa šestog mesta startovaće Lijam Loson iz Rejsing Bulsa, sa sedmog Fernando Alonso iz Aston Martina, a sa osmog Isak Hadžar iz Rejsing Bulsa.

Vozač Ferarija Šarl Lekler krenuće sa devetog mesta, a Pjer Gasli iz Alpina sa 10.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija trku će početi sa poslednjeg 20. mesta.

Noris bi se pobedom primakao osvajanju šampionske titule, pošto u generalnom plasmanu ima 24 boda više od timskog kolege Pjastrija i 49 više od Verstapena.

„Verstapen je bio brz i ako očekujete nešto manje, onda ne znate za šta je sposoban. Da, očekujem borbu. Očekujem borbu tokom čitave trke“, rekao je Noris.

(Beta)

