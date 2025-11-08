Noris na pol poziciji u trci u Brazilu

Vozač Meklarena Lando Noris startovaće sa pol pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Brazila, pošto je bio najbrži u večerašnjim kvalifikacijama u Sao Paolu.

Noris je na stazi Interlagos ostvario rezultat od 1:09,511 minuta.

Noris je ranije danas pobedio u sprintu i uvećao prednost u generalnom plasmanu.

Sa druge pozicije startovaće Kimi Antoneli iz Mercedesa, koji je u poslednjim trenucima kvalifikacija uspeo da se popne na drugo mesto sa 0,174 sekunde zaostatka za Norisom.

Vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je treće mesto sa 0,294 sekunde zaostatka.

Četvrto mesto zauzeo je vozač Meklarena Oskar Pjastri, peti je bio Isak Hadžar iz Rejsing Bulsa, a šesti Džordž Rasel iz Mercedesa.

Vozač Rejsing Bulsa Lijam Loson startovaće kao sedmi, Oliver Berman iz Hasa kao osmi, Pjer Gasli iz Alpina kao deveti, a sa 10. mesta krenuće Niko Hulkenberg iz Zaubera.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija počeće trku sa 13. mesta.

Dvojac Red Bula, aktuelni svetski šampion Maks Verstapen i Juki Cunoda kvalifikacije su završili u prvom delu. Verstapen će startovati sa 16. a Cunoda sa pretposlednjeg 19. mesta.

Trka za Veliku nagradu Brazila vozi se u nedelju od 18 časova.

Noris je prvi u generalnom plasmanu sa 365 bodova, devet više od drugoplasiranog Pjastrija, dok je Verstapen treći sa 326 bodova.

(Beta)

