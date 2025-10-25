Noris na pol poziciji u trci za Veliku nagradu Meksika

Vozač Meklarena Lando Noris startovaće sa pol pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Meksika, pošto je bio najbrži u večerašnjim kvalifikacijama.

Noris je do pol pozicije stigao u poslednjim trenucima kvalifikacija, rezultatom 1:15,586 minuta.

Sa druge pozicije startovaće vozač Ferarija Šarl Lekler koji je bio sporiji 0,262 sekunde, a sa treće njegov timski kolega, sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton, koji je imao 0,352 sekunde zaostatka.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel je u poslednjim trenucima preuzeo četvrto mesto od Maksa Verstapena, koji će startovati kao peti.

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je šesti, a sedmo mesto zauzeo je Karlos Sainc iz Vilijamsa, koji će zbog kazne startovati kao 12.

Zbog toga Oskar Pjastri iz Meklarena startovaće kao sedmi, Isak Hadžar iz Rejsing Bulsa kao osmi, vozač Hasa Oliver Berman kao deveti, a sa 10. pozicije krenuće Juki Cunoda iz Red Bula.

Trka za Veliku nagradu Meksika vozi se u nedelju od 21 čas.

Uoči trke prvi u generalnom plasmanu je Pjastri sa 14 bodova više od timskog kolege Norisa i 40 više od trećeplasiranog Verstapena.

(Beta)

