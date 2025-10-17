Noris najbrži na slobodnom treningu u Ostinu

Vozač Meklarena Lando Noris ostvario je najbrže vreme na večerašnjem slobodnom treningu pred trku Formule 1 za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država.

Britanac je na stazi u Ostinu najbrži krug odvezao u vremenu 1:33,294 minuta, dok je drugo vreme postavio vozač Zaubera Niko Hulkenberg, koji je za Norisom zaostao 0,255 sekundi.

Treće vreme postavio je Norisov timski kolega i konkurent u borbi za titulu – Oskar Pjastri, koji je imao zaostatak od 0,279 sekundi.

Među najboljih 10 slobodni trening su završili i Fernando Alonso (Aston Martin), Maks Verstapen (Red Bul), Aleksander Albon (Vilijams), Džordž Rasel (Mercedes), Luis Hamilton (Ferari), Isak Hadžar (Rejsing buls) i Oliver Berman (Has).

Večeras od 23.30 na programu su kvalifikacije za sprint, a četvrta ovosezonska sprint trka na rasporedu je u subotu od 19.00.

Kvalifikacije za glavnu trku na rasporedu su u subotu od 23.00, dok je trka za Veliku nagradu SAD zakazana za nedelju od 21.00.

(Beta)

