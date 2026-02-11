Noris najbrži na testiranjima u Bahreinu

Aktuelni svetski šampion vozač Meklarena Lando Noris bio je najbrži na današnjim predsezonskim testiranjima u Bahreinu, uoči početka nove sezone u Formuli 1.

Noris je drugog dana testiranja ostvario rezultat od 1:34,669 minuta i bio je brži od Maksa Verstapena iz Red Bula sa 0,129 sekundi.

Verstapen je u jutarnjem delu testiranja bio najbrži rezultatom 1:35,44 minuta.

Testiranja u Bahreinu su druga po redu, posle testiranja u Barseloni prošlog meseca, na kojima ekipe i vozači imaju priliku da se prilagode uvođenju novih pravila za motore i šasije.

Red Bul, koji proizvodi sopstveni motor prvi put otkako je ušao u sport 2005. godine, donekle je uspeo da otkloni sumnje u svoju pogonsku jedinicu današnjim snažnim nastupom, ocenio je Skaj.

Četvorostruki svetski šampion Verstapen je veći deo dana bio najbrži, vozio je 136 krugova, ali je Noris ipak uspeo da ga nadmaši u završnici.

Treće mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,521 sekundom zaostatka, četvrti je bio Esteban Okon iz Hasa sa 0,909 sekundi zaostatka, a peti Oskar Pjastri iz Meklarena sa 0,933.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je šesti, a Luis Hamilton iz Ferarija sedmi. Vozači nove ekipe u šampionatu Kadilaka Serhio Peres i Valteri Botas zauzeli su 14. i 16. mesto.

U Bahreinu će testiranja biti obavljena od 11. do 13. februara, kao i od 18. do 20. februara.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)

