Noris najbrži na trećem treningu u Monci

Vozač Meklarena Lando Noris bio je najbrži na današnjem trećem treningu uoči kvalifikacija za trku Formule 1 za Veliku nagradu Italije.
Noris je na stazi u Monci ostvario rezultat od 1:19,331 minuta.
Drugi je bio vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,021 sekundom zaostatka, a treći Oskar Pjastri iz Meklarena sa 0,165 sekundi zaostatka.
Aktuelni šampion Maks Verstapen iz Red Bula bio je četvrti sa 0,167 sekundi zaostatka, a peti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa sa 0,184 sekundi zaostatka.
Šesto mesto zauzeo je vozač Zaubera Gabrijel Bortoleto, a sedmi je bio sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija.
Kvalifikacije su na programu od 16 časova, a trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova u Monci.
(Beta)
