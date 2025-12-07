Noris: Neverovatan osećaj je osvojiti titulu u F1, želim da uživam u trenutku

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da je neverovatan osećaj osvojiti titulu prvaka sveta u Formuli 1, nakon što je današnju trku u Abu Dabiju završio na trećem mestu.

„Nisam plakao neko vreme i mislio sam da neću plakati ni danas, ali jesam. Bio je ovo dug put i prvo želim da zahvalim svojoj ekipi, svima u Meklarenu, roditeljima. Oni su ti koji su me podržavali od početka. Osećaj je neverovatan, sada znam kako se Maks (Verstapen) oseća, želim da čestitam Maksu i Oskaru (Pjastriju), mojoj dvojci najvećih rivala tokom cele sezone“, rekao je Noris, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ovaj 26-godišnji Britanac je trećim mestom u Abu Dabiju sačuvao prednost u generalnom plasmanu, u odnosu na četvorostrukog uzastopnog svetskog prvaka Maksa Verstapena iz Red Bula.

Verstapen je pobedom u poslednjoj ovosezonskoj trci u Abu Dabiju došao do 421 boda u generalnom plasmanu, a za novu titulu nedostajala su mu još dva boda, koliko je na kraju imao Noris (423).

Norisov timski kolega, Oskar Pjastri, trku u Abu Dabiju završio je na drugom mestu, što je bilo dovoljno za ukupno treću poziciju u generalnom plasmanu sa 410 bodova.

Ovo je prva titula za Meklaren u konkurenciji vozača, nakon 2008. godine i slavlja Luisa Hamiltona. Meklaren je ranije odbranio titulu u konkurenciji konstruktora.

Noris je govoreći o samoj trci rekao da je bio potpuno fokusiran, svestan da se u Formuli 1 često događaju nepredviđene situacije.

„Mnogo puta smo videli da se u Formuli 1 može dogoditi bilo šta i samo sam nastavio da pritiskam do poslednja dva ili tri kruga, kada sam mogao malo da usporim. Želeo sam da se borim do kraja i to je ono što smo radili. To je ono što smo morali da radimo ove godine sa Maksom, koji nas je jurio do samog kraja, sa Oskarom, koji se približio na kraju, sigurno mi nisu olakšali život ove godine“, dodao je on.

Noris je na sredini trke, u 23. krugu agresivnim potezom obišao vozača Red Bula Jukija Cunodu, koji u tom trenutku još uvek nije išao u boks na zamenu guma.

Cunoda je pokušao da pomogne Verstapenu u borbi za titulu, ali je na kraju kažnjen sa dodatnih pet sekundi zbog menjanja smera tokom odbrane pozicije.

U jednom trenutku i Noris je bio pod istragom, pošto je Cunodu obišao silaskom sa staze.

„Nisam imao pojma (za istragu), nije me bilo briga, znao sam da je sve što sam uradio bilo u redu i nisam imao razloga za brigu“, ocenio je on.

Noris je zatim istakao da želi da uživa u ovom trenutku.

„Nije mnogo ljudi na svetu, a ni u Formuli 1, koji imaju priliku da dožive ono što sam ja doživeo ove sezone i ove godine. Srećan sam zbog svih, više nego zbog sebe, ali jednostavno sam lud od sreće. Mislim da je ovo bio dug put sa Meklarenom, u timu sam već devet godina i prošli smo kroz mnogo teških i dobrih trenutaka“, rekao je Noris.

(Beta)

