Noris: Osvojio sam titulu na svoj način

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da je srećan što je prvu šampionsku titulu u Formuli 1 danas osvojio na svoj način, u poslednjoj trci u sezoni za Veliku nagradu Abu Dabija.

„Osvojio sam je na svoj način. Srećan sam što sam mogao da izađem i da budem svoj. Osećam kao da sam uspeo da je osvojim onakako kako sam želeo, a ne tako što sam bio neko ko nisam. Nisam pokušavao da budem agresivan kao Maks (Verstapen) ili snažan kao što su drugi šampioni možda bili u prošlosti, šta god to bilo. Moj stil je da jednostavno budem dobra osoba i dobar član tima“, rekao je Noris, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Noris je danas osvojio prvu titulu šampiona Formule 1, tako što je zauzeo treće mesto u poslednjoj trci u sezoni za Veliku nagradu Abu Dabija.

Britanski vozač sezonu je završio sa dva boda više od četvorostrukog uzastopnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula, koji je pobedio u Abu Dabiju. Drugo mesto zauzeo je Oskar Pjastri iz Meklarena, koji je takođe imao šanse za titulu.

On je uoči trke imao 12 bodova prednosti u odnosu na Verstapena i 16 više od Pjastrija i za titulu mu je bio potreban plasman na pobedničko postolje.

„Ponosan sam ali ne zato što ću se sutra probuditi i pomisliti: ‘Sve sam ih pobedio’. Nisam ponosan što ću reći da sam svetski šampion. Ponosan sam jer mislim da sam usrećio mnoge ljude“, dodao je 26-godišnji Britanac.

Tokom sezone Noris je pričao o mentalnom zdravlju, osećanjima i zadovoljan je zbog toga.

„Da li sam mogao da izađem i budem osoba kakva ponekad želite da budem? Mogao sam. U nekim aspektima bih bio manje ponosan na to. Zato sam zadovoljan sobom. Ostao sam miran, ostao sam po strani, zadržao sam fokus na sebi i izvukao sam maksimum iz toga kakav sam“, rekao je Noris.

Posle trke u Holandiji krajem avgusta Noris je imao 34 bodova zaostatka za Pjastrijem, devet trka pre kraja i od tada je počeo da popravlja rezultate, a ne da se opušta.

„Ne, to mi nije dozvoljavalo da se opustim, 34 bodova protiv momka koji ima isti bolid, koji obavlja neverovatan posao, koga sjajno poznajem, to mi nije dalo samopouzdanja i nateralo me da pomislim da nemam šta da izgubim. Morao sam da se potrudim, ono što sam radio van staze, ljudi sa kojima sam radio“, rekao je.

„Morao sam da uključim ljude u tu grupu, da radim jače, bio sam na simulatoru, morao sam da promenim pristupe, morao sam da promenim stil vožnje, morao sam duboko da idem, da otključam više svojih ideja. Trudim se da brže razumem više stvari, na napredniji način kao nikad pre“, dodao je Noris.

Njegova majka Ćiska Vauman rekla je da se porodica žrtvovala i da joj je nedostajalo da gleda Landa kako odrasta.

„Previše je toga, emotivno iscrpljujuće, ali podržavali smo Landa u dobrom i u lošem. Uvek smo bili uz njega, ne samo uz Landa, već uz svu našu decu. Ovo je ostvarenje sna za Landa. Nismo forsirali našu decu, oni su izabrali šta žele da rade i podržali smo ih. To zahteva žrtve jer su odrastali gotovo odvojeni. Mimoilazili su se, izabrali su šta žele da rade i podržali smo ih“, rekla je ona za BBC.

„To uzma danak, pošto mi je Lando nedostajao dok je odrastao. Kada je imao osam godina počeo je da se takmiči. To ga je odvelo na razne strane, ali Adam (Landov otac) je bio uz njega, jako mi je nedostajao. I dalje mi nedostaje. Ne viđam ga često. Može da radi šta god želi, odrastao je, a u poslednjih šest meseci se promenio i postao je jači“, dodala je.

(Beta)

