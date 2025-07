Noris: Pobeda u Silverstonu je sve što sam ikada želeo da ostvarim

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da je njegova današnja pobeda u trci Formule 1 za Veliku nagradu Velike Britanije, prva na Silverstonu, sve što je ikada želeo da ostvari.

„Prelepo je. Sve o čemu sam sanjao, pretpostavljam. Sve što sam ikada želeo da postignem. Osim titule, mislim da je ovo najbolje što može u smislu osećanja i dostignuća, ponosa, svega toga. Ovde je sve počelo za mene i sada sam uspeo“, rekao je Noris posle trke.

Noris je prvi put u karijeri pobedio na domaćoj stazi Silverston i ostvario osmi trijumf u karijeri.

„Neverovatna trka, stresna kao i uvek, ali danas je razliku napravila podrška navijača i moram da im zahvalim na svemu. Um vam jednostavno postane prazan. Sve što možda mislite pre trke, zaboravite. Glavna stvar je da ne zabraljate, to je prvo pravilo“, naveo je on.

„Poslednjih nekoliko krugova sam samo gledao u publiku. Pokušavao sam sve da upijem, da uživam u trenutku, pošto se možda više nikad neće dogoditi. Nadam se da hoće. Ali ove uspomene ću zauvek nositi. Neverovatno dostignuće“, dodao je Noris.

On je sada smanjio zaostatak na osam bodova za vodećim u generalnom plasmanu timskim kolegom Oskarom Pjastrijem. Pjastri je zauzeo drugo mesto posle kazne od 10 sekundi koju je dobio jer je iza bezbednosnog vozila ubrzao, pa naglo zakočio.

Australijski vozač bio je razočaran zbog kazne, rekao je ekipi da nije pošteno i da bi trebalo da mu Noris vrati poziciju pa da se trkaju za pobedu, što Meklaren nije uvažio.

„Neću reći mnogo. Upašću u nevolju. Svaka čast Niku. Mislim da je to vrhunac današnje trke“, rekao je Pjastri.

„Očigledno da više ne možete da kočite iza sejfti kara. To sam uradio i pet krugova pre toga. Neću više da kažem, pošto ću upasti u nevolju. I dalje volim Silverston, čak iako ga danas ne volim“, dodao je Pjastri.

Tree mesto zauzeo je vozač Zaubera Niko Hulkenberg i to je njegov prvi plasman na pobedničko postolje u karijeri.

„Dobar je osećaj. Dugo se spremalo, zar ne? Ali uvek sam znao da to imamo u sebi, da ja to negde imam u sebi. Kakva trka. Prilično je nadrealno, da budem iskren. Nisam siguran kako se sve desilo, ali ovo su bili ludi, mešoviti uslovi. Za mnoge je u ovoj trci bila borba za preživljavanje. Mislim da smo imali ispravne odluke, dobre gume u pravom trenutku, nismo pravili greške – prilično neverovatno“, naveo je on.

„Nisam verovao verovao do poslednjeg odlaska u boks, a onda kada sam čuo da imamo priličnu prednost nad Luisom (Hamiltonom), pomislio sam: ‘U redu, ovo je dobro, malo prostora za disanje’. Ali onda je brzo smanjivao zaostatak i bio sam pod pritiskom“, dodao je 37-godišnji nemački vozač.

Hulkenberg je rekao da je trka bila intenzivna, ali da ekipa nije pukla i da nije pravila greške, zbog čega je srećan.

„Pomislio sam da će dati sve od sebe pred domaćom publikom, ali sam i rekao: ‘Izvinite momci ali ovo je takođe i moj dan’. Morao sam da se potrudim. Mnogo sam srećan“, naveo je on.

U šampionatu Formule 1 sledi pauza do 27. jula i trke za Veliku nagradu Belgije.

(Beta)

