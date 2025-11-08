Noris pobednik sprint trke u Sao Paulu

Vozač Meklarena Lando Noris pobedio je u današnjoj sprint trci Formule 1 vožene u okviru Velike nagrade Brazila.

Noris je do pobede u Sao Paulu i novih osam bodova, kojim je povećao svoje vođstvo u generalnom plasmanu, došao sa rezultatom 53:25,928 minuta.

Drugo i treće mesto zauzeli su vozači Mercedesa Kimi Antoneli, sa 0,845 sekundi zaostatka, i Džordž Rasel, sa 2,318 sekundi zaostatka.

Četvrti je bio aktuelni svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula, peto mesto je zauzeo vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je šesti bio Fernando Alonso iz Aston Martina.

Bodove su još osvojili i drugi vozač Ferarija Luis Hamilton i Pjer Gasli iz Alpina.

Staza je bila veoma klizava, a trku nisu završili vozač Meklarena Oskar Pjastri, koji je drugi u generalnom plasmanu, i Franko Kolapinto iz Alpina, pošto su izleteli sa staze i udarili u zid. Sa staze je istovremeno izleteo i vozač Zaubera Niko Hulkenberg, koji je ipak uspeo da završi trku.

Sprint trku, koja je bila prekinuta oko 20 minuta, nije uspeo da završi ni vozač Zaubera Gabrijel Bortoleto, koji je kasnije takođe udario u zid.

Noris je prvi u generalnom plasmanu sa 365 bodova, devet više od drugoplasiranog Pjastrija, dok je Verstapen treći sa 326 bodova.

Kvalifikacije su na programu danas od 19 časova, dok je start trke za Veliku nagradu Brazila zakazan za nedelju u 18 časova.

(Beta)

