Noris pobednik trke F1 u Sao Paulu

Vozač Meklarena Lando Noris pobedio je večeras u trci Formule 1 za Veliku nagradu Sao Paula, čime se tri trkačka vikenda pre kraja dodatno približio osvajanju prve titule u karijeri.

Noris je na stazi „Interlagos“ ostvario 11. trijumf u karijeri, ujedno sedmi ove sezone.

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, dok je do trećeg mesta došao vozač Red Bula Maks Verstapen, nakon što je trku zbog promene motora krenuo iz pit lejna.

Četvrto mesto pripalo je vozaču Mercedesa Džordžu Raselu, a peti je kroz cilj prošao Oskar Pjastri iz Meklarena.

Bodove su osvojili još Oliver Berman iz Hasa, vozači Rejsing bulsa Lijam Loson i Isak Hadžar, Niko Hulkenberg iz Zaubera, kao i Pjer Gasli iz Alpine.

Noris u generalnom plasmanu vodi sa 390 bodova, drugi je Pjastri sa 24 boda manje, dok Verstapen na trećem mestu ima 341 bod.

Naredna trka vozi se za dve nedelje za Veliku nagradu Las Vegasa.

(Beta)

