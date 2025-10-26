Noris pobedom u Meksiku preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu F1

Vozač Meklarena Lando Noris pobednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Meksiko Sitija, čime je četiri trkačka vikenda pre kraja sezone preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu.

Britanski vozač je na stazi u Meksiku zabeležio svoju 10. pobedu u karijeri, ujedno šestu u aktuelnoj sezoni.

Drugo mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, a na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se vozač Red Bula Maks Verstapen.

Četvrti je kroz cilj prošao vozač Hasa Oliver Berman, peti je trku završio Oskar Pjastri iz Meklarena, dok su na šestoj i sedmoj poziciji završili vozači Mercedesa Andrea Kimi Antoneli i Džordž Rasel.

Bodove su osvojili još Luis Hamilton iz Ferarija, Esteban Okon iz Hasa, kao i vozač Zaubera Gabrijel Bortoleto.

U generalnom plasmanu, četiri trke pre kraja (plus dva sprinta), vodi Noris sa 357 bodova, drugi je Pjastri sa bodom zaostatka, a treći Verstapen ima 321 bod.

Šampionat se nastavlja 9. novembra trkom za Veliku nagradu Sao Paula.

(Beta)

