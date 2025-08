Noris: Savršen rezultat na Hungaroringu

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da je pobedom u trci Formule 1 za Veliku nagradu Mađarske danas ostvario savršen rezultat.

„Mrtav sam. Mrtav sam. Bilo je teško. Nismo planirali jedno zaustavljanje u boksu, ali posle prvog kruga to je na neki način bila jedina opcija da se vratim. U završnici me je Oskar sustigao i vozio sam iz sve snage, bez zadrške. Zbog toga je ovo i veća nagrada. Danas sam ostvario savršen rezultat“, rekao je Noris posle trke.

Noris je pobedio na Hungaroringu i ostvario peti trijumf u sezoni. Do pobede je došao posle velike borbe u samoj završnici sa timskim kolegom Oskarom Pjastrijem, posle dobre vožnje i strategije sa jednim zaustavljanjem u boksu.

„Nisam mislio da će nam to doneti pobedu, mislio sam da će nam doneti možda drugo mesto. Znao sam da ako imam čist vazduh ispred sebe, da bih mogao da promenim stvari u svoju korist i to sam uradio. Ovakve stvari su uvek kocka, ali takođe zahtevaju i da ne pravite greške, dobre krugove, dobru strategiju, a to smo danas imali“, naveo je Noris.

On je drugi u šampionatu sa devet bodova zaostatka za Pjastrijem.

„Toliko smo se tesno borili da je teško reći ko je u prednosti. Teško je ali zabavno boriti se protiv Oskara. Čestitam mu, dobro je vozio i napao, ali uspeo sam da izdržim“, dodao je Noris.

Pjastri je sustigao Norisa u završnici i napao ga je, ali je prošao kroz cilj sa 0,698 sekundi zaostatka.

„Pokušavao sam najjače što mogu. Kada sam video da Lando ide na jedno zaustavljanje u boksu, znao sam da ću morati na stazi da ga preteknem, što je mnogo lakše reći nego uraditi ovde. To je bilo kockanje. Danas sam, nažalost, bio na pogrešnoj strani toga“, rekao je on.

„Ekipa je obavila sjajan posao, bolid je oživeo u drugom delu trke. Bio je sjajan čitavog vikenda, hvala ekipi“, dodao je australijski vozač.

Upitan je da li je bio iznenađen odlukom Norisa za strategiju jednog zaustavljanja u boksu.

„I da i ne. U tom trenutku nije imao šta da izgubi, pa nije bilo veliko iznenađenje. Ne znam da li je pokušavao da izbije ispred Leklera po izlasku iz boksa, ali je na kraju to bila dobra odluka. To možemo kasnije da analiziramo“, rekao je Pjastri.

Treće mesto zauzeo je Džordž Rasel iz Mercedesa.

„Zaista sam zadovoljan današnjom trkom. Kvalifikacije su bile iznenađujuće, čitav vikend je za svakoga bio iznenađujući. Srećan sam što sam se vratio na postolje. Bilo je malo rizično sa Šarlom (Leklerom) u nekim trenucima. Mislim da je došlo do kontakta u našem drugom duelu. Drago mi je što sam to prevazišao i na lep način idem na pauzu“, rekao je on.

„Svakako je bolje od nekih naših nedavnih trka“, dodao je Rasel.

U šampionatu sledi letnja pauza, a takmičenje se nastavlja 31. avgusta trkom za Veliku nagradu Holandije.

(Beta)

