Noris: Titulu će osvojiti vozač koji napravi najmanje grešaka

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je danas da će ove godine šampionsku titulu u Formuli 1 osvojiti vozač koji napravi najmanje grešaka.

Uoči predstojeće trke u Mađarskoj, Noris ima 16 bodova manje od vodećeg u generalnom plasmanu timskog kolege Oskara Pjastrija, koji je pobedio u prošlonedeljnoj trci u Belgiji.

„Samo je bitno ko češće bude prvi i drugi. I samo se držiš u prvoj krivini i onda odatle krećeš. Nije bilo mnogo trka u kojima su se pozicije menjale. Dakle, bitno je ko napravi najmanje grešaka kada kreće sa prvog mesta“, rekao je Noris novinarima na Hungaroringu u Mađarskoj, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Noris je ove sezone pobedio u četiri trke, a Pjastri u šest.

Noris je bio na pol poziciji u Spa prošle nedelje, ali ga je Pjastri pretekao u prvom krugu.

Britanski vozač priznao je da je određene stvari mogao da uradi bolje u Belgiji, ali ništa što bi značilo da je mogao da pobedi.

„Ne mislim da sam uradio loš posao ali istovremeno smo imali neke, ne probleme, već neka pogrešna podešavanja sa baterijom. Što je značilo da je imao blagu prednost u odnosu na mene, što svakako nije pomoglo. Ali takođe, nisam uradio najbolje u prve dve krivine“, rekao je Noris.

„Da li bi to napravilo razliku ili ne, teško je reći. Uz taj problem, verovatno bi me pretekao bez obzira na sve. Da, teže je to prihvatiti iz te perspektive“, dodao je Noris.

On je naveo da su ga sporiji posao u boksu i problemi u prvoj krivini dok je pokušao da stigne Pjastrija, koštali ukupno četiri sekunde trkačkog vremena.

Noris je priznao da je ove sezone napravio previše grešaka u kvalifikacijama u prvom delu sezone, kada je Pjastri napravio niz od četiri pobede u pet trka.

Dodao je da je prilagodio svoj pristup od borbe do krajnjih granica do toga da je sebi ostavio malo prostora za grešku.

„Ponekad ove godine, čak bi i 95 odsto bilo u redu. To su neke od grešaka na početku sezone. Prethodno, pokušavao sam na 101 odsto. Ponekad je to sjajno, ponekad je to najbolje što može. U to verujem. Ali takođe, ponekad bih mogao da vozim 95 odsto ili čak 90 odsto, a da to nije dovoljno za pol poziciju ili ponekad ni za drugo mesto“, rekao je.

„Da, žalim što pokušavam da budem toliko dobar na početku sezone i mislim da sam sada spreman da se zadovoljim i sa 95 odsto u krugu i da je to i dalje dovoljno dobro“, dodao je Noris.

Pjastri je rekao da veruje u sebe.

„Nije svaki vikend bio savršen, ali nije bilo mnogo vikenda u mom čitavom životu koji su bili savršeni. Samo pokušaj da se napravi čvrsta, konstantna godina će na kraju biti važan. Na tempo poslednih vikenda, posebno u Spa, sam veoma ponosan i veoma sam samouveren“, rekao je australijski vozač.

„Više sam nego sposoban da nastavim tako do kraja godine. Uveren sam da to mogu da uradim, ali neće biti lako“, dodao je on.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend na Hungaroringu, a trka za Veliku nagradu Mađarske vozi se u nedelju od 15 časova.

(Beta)

