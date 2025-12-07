Noris trećim mestom u Abu Dabiju osvojio prvu titulu prvaka sveta u Formuli 1

Norisu je to bilo dovoljno da u generalnom plasmanu ima dva boda prednosti u odnosu na vozača Red Bula Maksa Verstapena, koji je u Abu Dabiju zabeležio 71. trijumf u karijeri.
Iza Verstapena, na drugom mestu, u Abu Dabiju se našao još jedan vozač Meklarena – Oskar Pjastri.
Ovo je prva titula za Meklaren u konkurenciji vozača, nakon 2008. godine i slavlja Luisa Hamiltona. Meklaren je ranije odbranio titulu u konkurenciji konstruktora.
Četvrti je kroz cilj u Abu Dabiju prošao vozač Ferarija Šarl Lekler, peto mesto je zauzeo Džordž Rasel iz Mercedesa, a šesto mesto je pripalo Fernandu Alonsu iz Aston Martina.
Noris je prekinuo niz od četiri uzastopne titule Verstapena, a u generalnom plasmanu je slavio sa 423 boda, dok je Holanđanin imao 421 bod. Trećeplasirani Pjastri završio je sa 410 bodova.
U konkurenciji konstruktora Meklaren je ubedljivo slavio sa 833 boda, drugo mesto je pripalo Mercedesu sa 469 bodova, a Red Bul na trećem mestu ima 451 bod.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com