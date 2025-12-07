Noris trećim mestom u Abu Dabiju osvojio prvu titulu prvaka sveta u Formuli 1

Vozač Meklarena Lando Noris osvojio je danas prvu titulu prvaka sveta u Formuli 1, pošto je na poslednjoj, 24. trci u sezoni, u Abu Dabiju zauzeo treće mesto.

Norisu je to bilo dovoljno da u generalnom plasmanu ima dva boda prednosti u odnosu na vozača Red Bula Maksa Verstapena, koji je u Abu Dabiju zabeležio 71. trijumf u karijeri.

Iza Verstapena, na drugom mestu, u Abu Dabiju se našao još jedan vozač Meklarena – Oskar Pjastri.

Ovo je prva titula za Meklaren u konkurenciji vozača, nakon 2008. godine i slavlja Luisa Hamiltona. Meklaren je ranije odbranio titulu u konkurenciji konstruktora.

Četvrti je kroz cilj u Abu Dabiju prošao vozač Ferarija Šarl Lekler, peto mesto je zauzeo Džordž Rasel iz Mercedesa, a šesto mesto je pripalo Fernandu Alonsu iz Aston Martina.

Noris je prekinuo niz od četiri uzastopne titule Verstapena, a u generalnom plasmanu je slavio sa 423 boda, dok je Holanđanin imao 421 bod. Trećeplasirani Pjastri završio je sa 410 bodova.

U konkurenciji konstruktora Meklaren je ubedljivo slavio sa 833 boda, drugo mesto je pripalo Mercedesu sa 469 bodova, a Red Bul na trećem mestu ima 451 bod.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com