Noris: Želeo sam da vidim reakcije ostalih vozača na nove bolide Formule 1

Aktuelni svetski šampion vozač Meklarena Lando Noris priznao je danas da je nedavno rekao da su novi bolidi Formule 1 zabavni, samo da bi video reakcije ostalih vozača.

Noris je prošle sedmice rekao da bi Maks Verstapen iz Red Bula, koji je rekao da novi bolidi „nisu Formula 1“, trebalo da se bavi nečim drugim, ako mu se ne dopadaju.

Međutim, na drugom testiranju u Bahreinu Noris je rekao šta je zapravo mislio da uradi.

„Nisam želeo da dođem pred medije da se svima žalim prvog vikenda. Želeo sam sve to da kažem i vidim reakcije ostalih. Bila je to prilično zabavna nedelja i svakako je navela mnoge da komentarišu i kažu mnogo toga“, rekao je Noris, preneo je Bi-Si-Bi (BBC).

Ove sezone u Formuli 1 stupaju na snagu nova tehnička pravila uz promenjenu šasiju i motor, a na nove bolide vozači i ekipe privikavali su se na predsezonskim testiranjima u Barseloni i Bahreinu.

Noris je rekao da novi automobili „svakako nisu najčistiji oblik trkanja“ i dodao da se u mnogim stvarima slaže sa Verstapenom.

„Verovatno se u najvećem delu slažem sa njim, ali nije baš da se ne zabavljam na stazi. Postoje dve strane. Slažem se sa praktično svakim vozačem jer mislim da su prilično jasno iskazali mišljenje. Nisam želeo da se svima žalim prvog vikenda. Želim da uživam i kažem ono što osećam“, naveo je on.

„Zabavio sam se prošle sedmice i zabavljam se i sada. I mislim da znamo da kao šampionat, zajedno sa FIA i Formulom 1 pokušavamo da poboljšamo bolid koji sada imamo, pošto sada sigurno nije najčistiji oblik trkanja, a to bi Formula 1 trebalo da bude. Veći deo vožnje fokusiran je na pokušaj da se baterija napuni, a manje na to kako da kao vozač možete da izvučete sve iz automobila“, dodao je Noris.

Testiranja u Bahreinu završavaju se u petak, a nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com