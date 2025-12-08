Noris želi da živi nekoliko normalnih dana, posle osvajanja titule u Formuli 1

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da želi da živi „nekoliko normalnih dana“ i da zaboravi na ovu sezonu, u kojoj je ostvario životni cilj i postao svetski šampion Formule 1.

Noris je u nedelju osvojio prvu titulu u Formuli 1, tako što je zauzeo treće mesto u poslednjoj trci u šampionatu u Abu Dabiju. On je slavio čitavu noć i jutro, pre nego što je za Bi-Bi-Si sumirao utiske.

„Iskreno, pokušaću da zaboravim ovu sezonu, pokušaću pomalo da zaboravim šta smo uspeli zajedno da ostvarimo. Da zaboravim da vozim u Formuli 1. Ne želim da zaboravim šta smo postigli, ali pokušaću da živim nekoliko normalnih dana, da malo igram golf i da radim neke normalne stvari, to je to“, rekao je Noris.

Britanski vozač će ići u Meklarenovu fabriku na analizu sezone i rad na simulatoru, kao pripremu za narednu sezonu.

Njemu će šampionski trofej biti uručen na ceremoniji u Taškentu u petak, pre božićne Meklarenove zabave u subotu u Londonu.

Noris je rekao da polako shvata šta je postigao, ali da mu je i dalje sve to nerealno.

„Bio sam na bazenu i kada neko kaže: ‘Čestitke svetskom šampionu’ ili slično, definitivno drugačije zvuči nego kada kažu: ‘Čestitamo Lando’. Ne znam, to je tako značajno dostignuće“, dodao je 26-godišnji vozač.

Uz Norisa su na proslavi bili njegovi roditelji Ćiska i Adam, njegova velika podrška od početka karijere. Noris dolazi iz porodice multimilionera, zahvaljujući očevim poslovima. Majka je u nedelju rekla da joj je nedostao sin tokom odrastanja zbog svih putovanja i takmičenja.

„Sve je drugačije za svakoga, tako da žrtve koje ste podneli su vrlo različite od žrtvi koje su podneli svi drugi ljudi na svetu. Ne želim da me iko sažaljeva. Ali porodica je ta sa kojom želite da provedete vreme. To je nešto što nisam mnogo radio otkako sam počeo, od sedme ili osme godine“, rekao je Noris.

„Otac me je svuda vodio. Više sam proveo vremena sa njim nego sa majkom. Majka se kod kuće brinula o mojim sestrama. Majku viđam možda 20 dana godišnje, tako nešto. To nije mnogo. Ali svakako je ono što smo juče postigli učinilo sve ovo vrednijim, svu onu odvojenost. Jedna stvar koju svi žele je da učine roditelje ponosnim. Činjenica da sam to juće uradio, nadam se da sam ih učinio još ponosnijim je najbolja stvar koju možete poželeti“, dodao je Noris.

On je ove sezone ostvario sedam pobeda i imao je dva boda više od prvog konkurenta četvorostrukog svetskog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula.

(Beta)

