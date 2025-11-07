Norisu pol pozicija za sprint trku u Brazilu

Vozač Meklarena Lando Noris osvojio je danas pol poziciju za sprint trku Formule 1 u okviru Velike nagrade Brazila.

Noris je do pol poziciji stigao vremenom 1:09,243 minuta.

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Kimi Antoneli sa 0,097 sekundi zaostatka, a treći je bio drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri sa 0,185 sekundi zaostatka za timskim kolegom.

Četvrti je bio Džordž Rasel u Mercedesu, a peti vozač Aston Martina Fernando Alonso.

Aktuelni svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula zauzeo je šesto mesto.

Među deset su Lens Strol (Aston Martin), Šarl Lekler (Ferari), Isak Hadžar (RB) i Niko Hulkenberg (Zauber).

Sprint trka na programu je sutra od 15.00 časova, a četiri sata kasnije su na programu kvalifikacije za glavnu trku.

Velika nagrada Brazila vozi se u nedelju od 18.00.

(Beta)

