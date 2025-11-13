Norveška ubedljiva protiv Estonije, pobede Islanda i Mađarske

Fudbaleri Norveške pobedili su večeras na svom terenu u Oslu selekciju Estonije 4:1, u sedmom kolu Grupe I kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelci za Norvešku bili su Aleksander Serlot u 50. i 52. i Erling Haland u 56. i 62. minutu.

Gol za Estoniju postigao je Robi Sarma u 65. minutu.

Norveška je prva u grupi sa 21 bodom, šest više i utakmicom više od drugoplasirane Italije. Estonija je na četvrtom mestu sa četiri boda.

Norveška će u poslednjem kolu gostovati Italiji.

U Grupi D, Island je na gostujućem terenu u Bakuu pobedio Azerbejdžan 2:0.

Golove za Island postigli su Albert Gudmundson u 20. i Sverir Igi Ingason u 39. minutu.

Island je na drugom mestu sa sedam bodova, koliko ima i Ukrajina ali uz utakmicu manje od Islanda. Azerbejdžan je na četvrtom mestu sa jednim bodom.

U poslednjem kolu, Island će gostovati Ukrajini, dok će Azerbejdžan će dočekati Francusku.

U Grupi F, Mađarska je na gostujućem terenu u Jerevanu pobedila Jermeniju 1:0, golom Barnabasa Varge u 33. minutu.

Mađarska je druga sa osam bodova, a Jermenija je na četvrtom mestu sa tri boda.

U poslednjem kolu, Mađarska će dočekati Irsku, dok će Jermenija gostovati Portugalu.

(Beta)

