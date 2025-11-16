Norveška ubedljiva protiv Italije za prvi plasman na SP nakon 1998. godine

Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se na Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto je večeras u Milanu pobedila Italiju sa 4:1, u utakmici poslednjeg, osmog kola Grupe I kvalifikacija.

Pre ovog meča Norveška je na prvom mestu Grupe I imala tri boda više od Italije, a zbog bolje gol-razlike Italiji je za direktan plasman na planetarnu smotru bila potrebna pobeda od devet golova razlike.

Italija je povela u 11. minutu preko Frančeska Espozita, da bi izjednačenje gostima doneo Antonio Nusa u 63. minutu.

Norveška je potpuni preokret napravila golovima Erlinga Halanda u 78. i 79. minutu, a konačan rezultat postavio je Jergen Stran Larsen u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Ovo je Norveškoj prvi plasman na Svetsko prvenstvo, nakon 1998. godine i takmičenja u Francuskoj. Norveška je na planetarnoj smotri nastupala još 1938. i 1994. godine, dok je poslednje veliko takmičenje igrala 2000. godine (Evropsko prvenstvo).

U okviru iste grupe Izrael je kao domaćin u Kišinjevu savladao Moldaviju sa 4:1.

Moldavija je od 18. minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Sergej Perčun.

Izrael je to iskoristio i poveo u 21. minutu golom Dora Turgemana sa penala.

Moldavija je uprkos igraču manje izjednačila u 37. minutu golom Jona Nikolaeskua.

U nastavku je dva gola za Izrael postigao Roj Revivo u 65. i 88. minutu, a u strelce se u 85. minutu upisao i Elijel Perec.

Norveška je prvo mesto u Grupi I zauzela sa maksimalna 24 boda, dok je drugoplasirana Italija sa 18 bodova. Italija će kroz baraž pokušati da se plasira na prvo Svetsko prvenstvo nakon 2014. godine.

Izrael je završio na trećem mestu sa 12 bodova, četvrta je Estonija sa četiri boda, a peta selekcija Moldavije sa jednim bodom.

(Beta)

