Norvežanin Dale Skjevdal osvojio zlato u biatlonu masovni start na ZOI

Norveški takmičar Johanes Dale-Skjevdal osvojio je danas zlatnu medalju u biatlonu u disciplini masovni start na 15 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Dale-Skjevdal je pobedio rezultatom 39:17,1 minuta i jedini je biatlonac koji je pogodio svih 20 hitaca.

Osvojio je 17. zlatnu medalju za Norvešku na Igrama u Milanu i Kortini, čime je oboren rekord za najviše osvojenih zlatnih medalja jedne nacije na jednim Zimskim olimpijskim igrama.

Norveška je bila prethodni rekorder sa 16 zlatnih medalja osvojenih na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine.

Srebrnu medalju u današnjem takmičenju osvojio je Norvežanin Sturla Holm Legrejd sa 10,5 sekundi zaostatka.

Francuz Kanten Fijon Maje osvojio je bronzu sa 25,6 sekundi zaostatka.

U biatlonu masovni start svi takmičari startuju istovremeno i imaju po četiri gađanja, dva u ležećem i dva u stojećem stavu. Za svaki promašaj takmičar mora da ide u kazneni krug.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com